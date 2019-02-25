Кержаков задолжал 13 миллионов алиментов старшей дочери

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков задолжал более 13 миллионов рублей дочери от первого брака Дарье, сообщает официальный сайт сайт Федеральной службы судебных приставов.

Общая сумма задолженности составляет 13 478 434 рубля.

Дарья родилась в 2004 году у Кержакова и его первой жены Марии. пара развелась в 2010 году.