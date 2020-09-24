Картину «Стрельцов» оценили Матыцин и Черчесов

В четверг в Москве состоялся специальный показ фильма «Стрельцов» для детей, занимающихся в спортивных школах, и участников футбольного турнира «Кожаный мяч». Мероприятие прошло по инициативе Министерства спорта Российской Федерации.

Вместе с юными спортсменами картину посмотрели Министр спорта РФ Олег Матыцин, главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, бывшие игроки национальной команды Динияр Билялетдинов и Дмитрий Булыкин, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина и актер Александр Петров, сыгравший Стрельцова.

— Вспомнил советское время, Кубок Советского Союза, поностальгировал, — сказал после окончания сеанса Черчесов. — Другое дело, что для молодежи это правильный фильм в правильное время. История реалистичная. Хотя понятно, что в фильме за час, наверное, всё не покажешь и не расскажешь все то, что происходило за 20 лет.

— О каком следующем футболисте нужно снять фильм, на ваш взгляд?

— Здесь я не советчик. В последнее время много фильмов выходит. К примеру, про баскетбол недавно мы смотрели. Я, кстати, эту игру помню, видел ее в то время по телевизору. Так что еще раз говорю: правильно помнить свою историю и не позволять ее забывать.

— Зрителям что скажете — стоит идти на «Стрельцова»?

— Каждый из них в этом фильме для себя что-то найдет. Потому что взгляд на ситуацию и на историю разный. Одному нравится одно, другому — другое... Артисты великолепно играли. В фильме все, что надо, есть. (Вячеслав Короткин)