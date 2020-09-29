Канчельскис рассказал, как чувствует себя после коронавируса

Экс-полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал «СЭ» о своем здоровье после перенесенного коронавируса.

— Понемногу прихожу в норму, чувствую себя хорошо, занимаюсь дыхательной гимнастикой, — сообщил Канчельскис. — Пока есть запреты на бассейн и сауну, куда раньше ходил почти каждый день, поэтому непривычно. Нужно пропить курс препаратов и через пару недель могут разрешить физические нагрузки. (Евгений Белоусов)