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Новости   //    Футбол   //    «У своих ворот»

Канчельскис рассказал, как чувствует себя после коронавируса

15:33
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Экс-полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал «СЭ» о своем здоровье после перенесенного коронавируса.

— Понемногу прихожу в норму, чувствую себя хорошо, занимаюсь дыхательной гимнастикой, — сообщил Канчельскис. — Пока есть запреты на бассейн и сауну, куда раньше ходил почти каждый день, поэтому непривычно. Нужно пропить курс препаратов и через пару недель могут разрешить физические нагрузки. (Евгений Белоусов)

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