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Сегодня, 20:58

Камил Гаджиев рассказал о переговорах с Мостовым о назначении главным тренером клуба Медиалиги

Читать «СЭ» в
Александр Мостовой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Глава организации AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой может возглавить команду бойцов в Медийной футбольной лиге.

«Мы создали команду, которая примет участие в чемпионате Медийной футбольной лиги, — приводит ТАСС слова Гаджиева. — У нас есть расширенный список игроков, в нем, в частности, Мариф Пираев. Мы сделали предложение Александру Мостовому возглавить команду, на следующей неделе проведем переговоры. Это ответственный вопрос».

53-летний Мостовой не имеет опыта работы тренером. Он — двукратный чемпион СССР в составе «Спартака», также выступал за португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбург», испанские «Сельту» и «Алавес».

Источник: https://tass.ru/sport/15186791
Александр Мостовой
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