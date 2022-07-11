Камил Гаджиев рассказал о переговорах с Мостовым о назначении главным тренером клуба Медиалиги

Глава организации AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой может возглавить команду бойцов в Медийной футбольной лиге.

«Мы создали команду, которая примет участие в чемпионате Медийной футбольной лиги, — приводит ТАСС слова Гаджиева. — У нас есть расширенный список игроков, в нем, в частности, Мариф Пираев. Мы сделали предложение Александру Мостовому возглавить команду, на следующей неделе проведем переговоры. Это ответственный вопрос».

53-летний Мостовой не имеет опыта работы тренером. Он — двукратный чемпион СССР в составе «Спартака», также выступал за португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбург», испанские «Сельту» и «Алавес».