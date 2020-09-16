К 2024 году в Мурманской области создадут футбольный клуб

Власти Мурманской области подписали соглашение с Российским футбольным союзом (РФС) и министерством спорта РФ, которое подразумевает создание условий для двукратного увеличения количества людей, постоянно занимающихся футболом, а также создание профессиональной команды. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Соглашение подписано в рамках реализации целей федерального проекта «Спорт — норма жизни» и общенациональной стратегии развитии футбола в России до 2030 года. Оно станет основой для системного взаимодействия четырех сторон, направленного на развитие и популяризацию массового, детско-юношеского и профессионального футбола в Мурманской области.

В регионе будут созданы условия для открытия Регионального центра РФС и Детского футбольного центра. Среди них — строительство полноразмерного футбольного манежа. В регионе планируется проведение школьных и студенческих мини-футбольных турниров, а также соревнований с участием иностранных спортсменов стран Баренц-региона.