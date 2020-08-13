Известный комментатор оценил поведение Широкова, избившего судью

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Федоров прокомментировал скандал с участием бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова.

Напомним, на любительском турнире Московский Кубок Селебрити Широков вступил в перепалку с судьей, Никитой Данченковым. Футболист ударил арбитра после того, как был удален с поля.

— Не на эмоциях, а на трезвую голову изложу свою позицию, — написал у себя в Instagram Федоров. — Осуждаю поступок, но Роман остается моим добрым товарищем, всегда с удовольствием пожму его руку.

Случившееся — повод не клеймить, а задуматься о собственном поведении. Не далее, как в январе во время матча «Звезд» против сборной ЖХЛ я вел себя так, что потом просил прощения у организаторов и у судей тои? игры. Произошедшее заставило меня многое переосмыслить. Все осталось без последствии?, в хоккее люди добродушные и благородные.

Иногда человека на неблаговидные поступки подталкивает окружение, сама атмосфера. И, мне кажется, надо понять, что не так в любительских футбольных турнирах, если скандалы и красные карточки там так же естественны, как зубы почистить утром. И почему вокруг игры такой нездоровый ажиотаж? И почему многие хайпуют на скандалах? (Мерзкое слово хайп, но тут оно актуально.)

А теперь о хоккее. Романа любят в команде «Роспресса». Сразу приняли и бывшие профессионалы, и те, кто не играл на серьезном уровне. Широков ни разу не подвел коллектив, не сыграл грубо, не удалился. Он стерпел, когда ему очень серьезно рассекли лицо на Алтае. И во всех городах, где мы были, болельщики встречали его с восторгом — аплодисментами и улыбками. И часто он был лучшим на площадке. Никогда не присоединюсь к публичной порке человека, с которым в одной команде. Знаю, что моя позиция уязвима. Я не оправдываю. Но и лицемерным моральным камертоном быть не хочу. Уверен, ни один игрок «Роспрессы» даже мысли не допускает о том, что Роман может быть вне команды из-за инцидента на футболе.