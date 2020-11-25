Избитый судья Данченков: «Будем требовать для Широкова максимального наказания»

Футбольный судья Никита Данченков — о предстоящем заседании по делу Романа Широкова, избившего его во время любительского матча в августе 2020 года.

— Основная задача — чтобы дело не рассматривали в особом порядке, — сказал Данченков. — Мы с этим категорически не согласны. Будем требовать максимального наказания. Есть ли шансы, что пойдем на мировую? Думаю, нет. Считаю, что извинения Широкова не были искренними. (Екатерина Звенигородская)

В августе 2020 года Широков избил судью Никиту Данченкова во время матча любительского турнира в Москве. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Широкова по статье 115 ч.2 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений).

Максимальная санкция по этой статье — два года лишения свободы. Суд над Широковым пройдет сегодня, 25 ноября.