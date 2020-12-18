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Избитый Широковым судья намерен взыскать компенсацию в размере 500 тысяч рублей

15:41
Никита Данченков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Никита Данченков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Арбитр Никита Данченков направил исковое заявление о компенсации морального вреда со стороны бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова.

Данченков заявил гражданский иск к Широкову, в котором требует выплаты в размере 500 тысяч рублей.

Заявление Никиты Данченкова. Фото "СЭ"
Заявление Никиты Данченкова. Фото «СЭ»

В августе 2020 года Широков избил судью Никиту Данченкова во время матча любительского турнира в Москве. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Широкова по статье 115 ч.2 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений). Максимальная санкция по этой статье — два года лишения свободы.

Первое заседание по делу состоялось 25 ноября. Дело рассматривается в общем порядке, а не в особом, как было запланировано изначально. С 11 декабря защитником Данченкова, помимо адвоката Александра Островского, стал Александр Добровинский, представлявший интересы семьи водителя, погибшего в аварии с участием Михаила Ефремова.

(Севастиан Терлецкий)

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