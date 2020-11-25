Избитый Широковым судья Данченков: «Роман изначально писал, что я его провоцировал и крыл матом»

Судья Никита Данченков рассказал «СЭ» о том, что позиция Романа Широкова, который избил его во время любительского футбольного матча, изменилась.

— Широков или его сторона меняли свои слова по сравнению с тем, что они говорили на очной ставке?

— На очной ставке и в суде они говорят одинаковые вещи. Но если смотреть на то, что Широков заявлял в августе, то все очень расходится.

— А что было в августе?

— Когда Роман писал объяснительную, там он считал меня виноватым в данном инциденте. Писал, что я его провоцировал, крыл матом и так далее. (Севастиан Терлецкий)

Сегодня стало известно, что суд по делу Широковова перенесли на 4 декабря.