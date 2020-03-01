У сотрудника РФС нашли коронавирус. В Москве отменили матч любительской лиги

В Москве футболиста из любительской лиги Давида Берова с подозрением на коронавирус положили в больницу №1 в общую палату, информирует Telegram-канал Baza.

Как отмечается, когда его диагноз подтвердился, — врачи, якобы, потребовали взять с других больных подписку о неразглашении, чтобы никто не узнал об этой ошибке.

Об этом сообщил Аслан Субханкулов, клоторый вернулся из Италии 18 февраля. Молодой человек почувствовал себя не очень хорошо, на что обратила внимание комендант общежития, где он живет, и вызвала врачей.

В больнице Субханкулова определили в общую палату, где, кроме него, лежали еще шесть человек. Среди них — Давид Беров, который недавно вернулся из Милана. Неожиданно именно его перевели в отдельную палату. Его анализы подтвердили, что у него коронавирус, утверждает Baza.

Теперь, по словам Субханкулова, главный врач больницы требует, чтобы соседи Берова по палате не распространялись о том, что лежали с ним в одной палате.

Как позже стало известно Telegram-каналу «Мутко против», Давид Беров является сотрудником РФС.

У всех соседей Берова уже взяли повторные анализы. Что они покажут, станет ясно в ближайшее время.

По информации «РИА Новости», матч высшего дивизиона северо-западной лиги ЛФЛ Москвы был перенесен из-за подозрения на коронавируса.

— Мы отменили игру по просьбе представителя команды «Мегамужики», — отметил вице-президент Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) Артем Смирнов. — Был запрос от клуба, согласие от команды-соперника. Лига посчитала причину невозможности играть обоснованной. Мы не перепроверяли информацию, потому что достаточно было согласия соперника по переносу матча. У нас есть инсайдерская информация по подозрению в коронавирусе, но она ничем не подтверждена и не проверена. Мы ориентировались на слова третьих лиц. Попросили их держать нас в курсе ситуации.