Источник: Следственный комитет начал проверку в связи со смертью 17-летнего футболиста в Москве

Следственный комитет РФ начал проверку по факту смерти в Москве 17-летнего футболиста «Олимпика» Михаила Колосова, сообщает Telegram-канал «Мутко Против».

— Следственный комитет начал проверку после смерти 17-летнего футболиста «Олимпика» во время футбольного матча, — сообщает источник. — Сотрудники правоохранительных органов уже опросили Павла Шкурова — тренера команды, за которую игра погибший Михаил Колосов. По словам Шкурова, 6 августа Колосов проходил углубленное медицинское обследование во Врачебно-физкультурном диспансере, которое не выявило никаких противопоказаний. Кроме того, Шкуров рассказал полицейским, что перед матчем он так же интересовался здоровьем спортсменов и Колосов сказал, что он отлично себя чувствует. Однако через несколько минут после начала матча Михаил упал на поле без сознания.

Сотрудники скорой помощи пытались реанимировать парня, однако он умер в больнице. По предварительным данным причина — остановка сердца. Позже выяснилось, что у организаторов матча не оказалось медицинских допусков футболистов. Дело в том, что после диспансеризации сотрудники медучреждения отказались выдавать справки, сообщив, что у них не работает принтер. При этом они добавили, что все обязательно отправят в электронном виде. Теперь следователям предстоит выяснить как проходило обследование и были ли у парня на самом деле патологии, с которыми его не должны были допускать до игр. Проверка идет по двум статьям — причинение смерти по неосторожности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Свое внутреннее расследование также проводит и РФС.