Источник: РФС откажется от проведения совещаний из-за коронавируса

Руководство Российского футбольного союза (РФС) приняло решение временно отказаться от проведения совещаний из-за коронавируса, утверждает Telegram-канал «Baza». По информации источника, подчиненным рекомендовали проводить беседы и встречи с помощью удаленного формата.

Официальное распоряжение уже вступило в силу. Заседания комитетов РФС будут проходить по видеосвязи.

Ранее стало известно, что сотрудник РФС, игрок любительской лиги Давид Беров, который заразился коронавирусом после поездки в Италию, выздоровел и был выписан из больницы.