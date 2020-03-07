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Источник: РФС откажется от проведения совещаний из-за коронавируса

17:35
Совещания в РФС перейдут на удаленный формат. Фото РФС
Совещания в РФС перейдут на удаленный формат. Фото РФС
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Руководство Российского футбольного союза (РФС) приняло решение временно отказаться от проведения совещаний из-за коронавируса, утверждает Telegram-канал «Baza». По информации источника, подчиненным рекомендовали проводить беседы и встречи с помощью удаленного формата.

Официальное распоряжение уже вступило в силу. Заседания комитетов РФС будут проходить по видеосвязи.

Ранее стало известно, что сотрудник РФС, игрок любительской лиги Давид Беров, который заразился коронавирусом после поездки в Италию, выздоровел и был выписан из больницы.

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