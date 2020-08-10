Источник: избитый Широковым судья планирует обратиться в полицию

Судья Никита Данченков, которого избил экс-хавбек сборной России Роман Широков, планирует обратиться в полицию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее стало известно, что 39-летний Широков во время матча любительских команд ударил Данченкова. Футболист атаковал рефери на поле, после чего тот упал на газон. Арбитру потребовалась медицинская помощь.

Роман Широков избил судью на поле. Арбитр рассказал о своем состоянии