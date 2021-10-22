Футбол
Другие
«У своих ворот»
Новости
Новости   //    Футбол   //    «У своих ворот»

Источник: экс-главе фан клуба «Спартака» грозит до шести лет лишения свободы

08:50
Источник: экс-главе фан клуба «Спартака» грозит до шести лет лишения свободы. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Источник: экс-главе фан клуба «Спартака» грозит до шести лет лишения свободы. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении экс-главы фан клуба «Спартака» Валентина Коршунова, информирует «Мутко против». Дело возбуждено по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной деятельности журналиста с применением насилия).

Вчера, 21 октября, Валентин был допрошен следователями Тушинского межрайонного следственного комитета. Сейчас он опять задержан до избрания ему меры пресечения. Если вина Коршунова будет доказана, ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора

«У своих ворот»: новости и материалы о российском футболе, турнирные таблицы, расписание и результаты матчей РПЛ и других лиг

Читайте также
Cборная Украины пропустит чемпионат Европы по плаванию в Казани. В спорт снова вмешивается политика?
Эксперт назвала единственное пожизненное противопоказание к вакцинации
2