Источник: экс-главе фан клуба «Спартака» грозит до шести лет лишения свободы

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении экс-главы фан клуба «Спартака» Валентина Коршунова, информирует «Мутко против». Дело возбуждено по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной деятельности журналиста с применением насилия).

Вчера, 21 октября, Валентин был допрошен следователями Тушинского межрайонного следственного комитета. Сейчас он опять задержан до избрания ему меры пресечения. Если вина Коршунова будет доказана, ему грозит до 6 лет лишения свободы.