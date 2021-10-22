Источник: экс-главе фан клуба «Спартака» грозит до шести лет лишения свободы
08:50
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении экс-главы фан клуба «Спартака» Валентина Коршунова, информирует «Мутко против». Дело возбуждено по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной деятельности журналиста с применением насилия).
Вчера, 21 октября, Валентин был допрошен следователями Тушинского межрайонного следственного комитета. Сейчас он опять задержан до избрания ему меры пресечения. Если вина Коршунова будет доказана, ему грозит до 6 лет лишения свободы.
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