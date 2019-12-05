Источник: Алексея Смертина могут посадить на 15 суток или лишить прав

Директору по региональной политике РФС и бывшему футболисту сборной России Алексею Смертину грозит лишение прав, информирует Telegram-канала Baza. Как отмечается, он скрылся с места ДТП.

Вечером 18 ноября Смертин, выезжая со двора, помял машину своего соседа. Дожидаться владельца пострадавшего авто он не стал, а просто написал смс, пообещав все компенсировать. Правда, Смертин не учел, что могут быть скрытые повреждения. К тому же, поврежденный автомобиль находится в лизинге и его можно ремонтировать только в авторизованных центрах, поэтому автосервис выставил счет на 300 000 рублей.

Теперь помимо внушительной суммы на ремонт, видео с аварией будут изучать в ГИБДД — по закону за оставление места аварии топ-менеджера РФС могут посадить на 15 суток или лишить прав на полтора года.