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Новости   //    Футбол   //    «У своих ворот»

Источник: Алексея Смертина могут посадить на 15 суток или лишить прав

10:46
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Директору по региональной политике РФС и бывшему футболисту сборной России Алексею Смертину грозит лишение прав, информирует Telegram-канала Baza. Как отмечается, он скрылся с места ДТП.

Вечером 18 ноября Смертин, выезжая со двора, помял машину своего соседа. Дожидаться владельца пострадавшего авто он не стал, а просто написал смс, пообещав все компенсировать. Правда, Смертин не учел, что могут быть скрытые повреждения. К тому же, поврежденный автомобиль находится в лизинге и его можно ремонтировать только в авторизованных центрах, поэтому автосервис выставил счет на 300 000 рублей.

Теперь помимо внушительной суммы на ремонт, видео с аварией будут изучать в ГИБДД — по закону за оставление места аварии топ-менеджера РФС могут посадить на 15 суток или лишить прав на полтора года.

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