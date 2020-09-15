Источник: адвокаты избитого Широковым судьи будут требовать более жесткой статьи

Адвокаты судьи Никиты Данченкова, избитого бывшим футболистом сборной России Романом Широковым, будут требовать более жесткой статьи для игрока.

Как сообщает Mash, адвокаты Данченкова не согласны с квалификацией дела (ранее стало известно, что Широкову предъявили обвинение по ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). Сообщается, что по мнению защитников суди, статья, по которой предъявлено обвинение, слишком легкая, они считают, что речь должна идти о покушении на убийство.

В конце августа Широков избил судью Никиту Данченкова во время турнира Московский Кубок Селебрити. Футболист атаковал рефери во время матча, после чего судья упал на газон. Арбитру потребовалась медицинская помощь. Во вторник telegram-канал Baza сообщил о возбуждении уголовного дела против Широкова.