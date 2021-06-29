Исполнительный директор ДФЛ рассказал подробности смерти Виктора Горлова

Исполнительный директор ДФЛ Мария Жаркова в разговоре с «СЭ» прокомментировала новость о смерти президента детской лиги Виктора Горлова. Ему было 68 лет.

«Виктор Николаевич долго болел онкологией, — сказала Жаркова «СЭ». — К сожалению, полгода назад началось обострение. Сегодня мы общались с ним последний раз. Он один из тех людей, которых называют двигателями прогресса. Он по-настоящему жил футболом. Детский футбол — это не самая простая сфера, где можно работать. Тем не менее Виктор Николаевич очень давно создал лигу, которая выпустила много поколений игроков. Он всегда придумывал что-то новое для детей, старался сделать турниры интересными и запоминающимися. Виктор Николаевич привлекал многих известных футболистов и тренеров для того, чтобы турниры были для детей яркими».

Жаркова также отметила, что ДФЛ для Горлова была как ребенок, в которого вкладывается душа.

«Леонид Викторович Слуцкий становился чемпионом ДФЛ, когда тренировал «Олимпию». Он и по сей день помогает. Есть много футболистов, которые также оказывают помощь. Виктор Николаевич был таким человеком, который мог написать в 12 часов ночи о том, что у него появилась идея. Он жил этим. Для него это был как ребенок, которого он воспитывал и вкладывал душу», — добавила Жаркова.

Детская футбольная лига (ДФЛ) — общественная организация, осуществляющая Уставную деятельность по развитию и популяризации детского футбола в России исключительно за счет самостоятельно привлеченных спонсорских средств.