«Инвалидов не допускают, зато играют здоровые лоси!» Скандал на чемпионате России среди лиц с ДЦП

На чемпионате России по футболу среди лиц с заболеванием церебральным параличом произошел громкий скандал. Команда из Ростовской области снялась с турнира, который в эти дни проходит в Дзержинске. О причинах такого решения «СЭ» рассказал главный тренер коллектива из южного региона Валерий Синау.

— Я всегда был убежден, что такие турниры — некий социальный проект. Парни, у которых есть проблемы со здоровьем, могут реализовывать себя в футболе, чувствовать себя более уверенными по жизни. Конечно, мы согласились поехать в Дзержинск. И что же получается? Перед соревнованиями нужно проходить медкомиссию по допуску. И вот у нас вдруг отцепляют троих человек.

— Почему?

— Говорят, что у ребят нет ДЦП. Я как неопытный человек промолчал. Раз есть такие законы — хорошо, мы подчинились. Значит, ребята будут помогать нам на скамейке. Но что происходит дальше?

— Что?

— В первый игровой день мы приезжаем смотреть матчи других команд (сами должны были играть последними). Знаете, что я увидел? В других командах играют настоящие быки! Лоси! Бегут, бьют с обеих ног, вверху действуют. Вот я и возмутился: «Покажите мне хоть одного инвалида!» Я ни одного не увидел. За команду Москвы вообще выступает фактически настоящий футболист, но у него просто что-то не так с кистью. Причем здесь ДЦП? Но ему разрешают выходить на поле, а нашему парню — нет! И вот тут меня все начало бесить. На каком основании они установили такие порядки?! Где настоящие принципы? Получается, инвалиды, которых допустили, должны играть против здоровых парней? У соперников даже близко нет людей с ДЦП. Здоровые мужики в полном смысле этого слова! Мы в итоге снялись.

Кроме того, чемпионат России проводится на искусственном поле. По регламенту для людей с ДЦП это недопустимо! Это же опасно для здоровья! Но они все равно проводят этот турнир, чтобы показать видимость своей деятельности. Мол, они работают... Незаконный чемпионат. Там просто какой-то клан. Им нужно, чтобы побеждали определенные команды. Ведь это стипендии.

— Вы говорите, что у вас не допустили трех человек. А чем они болеют? ДЦП?

— У них другая болезнь, согласен. Они действительно больные, поверьте. У одного полруки нет... Но где же справедливость? Нашему пацану нельзя играть с кистью. А точно такой же парень играет в Москве и там он лучший! Как такое возможно? На чемпионате для лиц с ДЦП выступают лоси, здоровые мужики... А организаторы нам еще рассказывают, как кому бежать, как руку держать... Да еще и на искусственном поле. Зачем обижать мальчиков-инвалидов? Это же социальный проект. Эх... (Виталий Айрапетов)