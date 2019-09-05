Инфантино готов вложить в детский спорт Приморья 5 миллионов долларов

Президент ФИФА Джанни Инфантино готов вложить в детский спорт Приморского края около 5 миллионов долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Олега Кожемяко. Ранее стало известно, что федерация совместно с РФС планируют открыть во Владивостоке футбольную школу. Инфантино в четверг посетил Владивосток. По его словам, в городе нужно отреставрировать стадион «Динамо», так как он представляет из себя нечто особенное.

— Полностью поддерживаю, — сказал Кожемяко. — Мы разговаривали с Игорем Евгеньевичем Левитиным, который курирует спорт от администрации, что это была бы правильная идея — сделать стадион тысяч на пятнадцать с детской школой и остальным. По моим сведениям, Инфантино готов вложить в детский спорт и строительство детских площадок и манежа во Владивостоке порядка 5 млн долларов. Поэтому его приезд это знаменательное событие.