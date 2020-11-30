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Игроки ЮФЛ поучаствовали в акции к Всемирному дню домашних животных

17:37
Игроки &quot;Строгино&quot; в приюте для животных. Фото сайт ЮФЛ
Игроки &quot;Строгино&quot; в приюте для животных. Фото сайт ЮФЛ

Игроки Юношеской футбольной лиги приняли участие в благотворительной акции, посвященной Всемирному дню домашних животных, сообщает официальный сайт лиги. Команды «Зенита», «Строгино» и «Локомотива» оказали помощь приютам Москвы и Санкт-Петербурга.

Игроки передали корм, игрушки и амуницию для Фонда «Помощь бездомным собакам» и Шереметьевского приюта.

В Санкт-Петербурге представители школы «Зенита» передали в приют продуктовую корзину, клубные сувениры и открытку, подписанную директором Академии Анатолием Давыдовым и директором департамента молодежного футбола по спортивным вопросом Андреем Аршавиным.

Дополнительная информация:

https://yflrussia.ru/posts/1041991

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