Игроки с синдромом Дауна провели тренировочные сборы в академии «Зенита»

Игроки с синдромом Дауна из футбольной команды «47 в Игре» провели тренировочные сборы в «Газпром» — Академии «Зенита», сообщает пресс-служба клуба.

В течение двух недель ребята в возрасте от 8 до 20 лет обучались под руководством тренеров «Газпром» — Академии и основного состава сине-бело-голубых. Это вторые в истории клуба сборы детей с синдромом Дауна, которые состоялись в рамках масштабной социальной программы «Зенит рядом».

С 2021 года проект «47 в Игре» — друг клуба и его партнеров.

По итогам учебно-тренировочных сборов все футболисты получили памятные сертификаты, подарки от клуба и партнеров, полную экипировку для занятий футболом и необходимый спортивный инвентарь. Четверо ребят были отмечены специальными призами MVP как самые ценные игроки.