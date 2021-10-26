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ИФФХС включила Кавазашвили в символическую сборную Грузии всех времен

26 октября, 22:47
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Международная федерация футбольной истории и статистики (ИФФХС) опубликовала свой вариант символической сборной Грузии всех времен. В «Команду мечты всех времен» вошел экс-голкипер Анзор Кавазашвили, который выступал за СССР.

Полностью символическая команда Грузии от ИФФХС выглядит следующим образом: Анзор Кавазашвили — Каха Каладзе, Александр Чивадзе, Муртаз Хурцилава, Реваз Дзодзуашвили — Виталий Дараселия, Давид Кипиани, Тамаз Сулаквелидзе — Михаил Месхи, Борис Пайчадзе, Слава Метревели.

Кавазашвили провел 29 матчей за сборную СССР в период с 1965 по 1970 год. Он дважды признавался лучшим вратарем СССР.

Кавазашвили — чемпион СССР (1965,1969) и обладатель Кубка СССР (1968, 1971).

Дополнительная информация:

https://www.iffhs.com/posts/1395

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