"Хочется, чтобы все закончилось по-мужски, по-спортивному". Алдонин и Гусев - о ситуации с квартирой Юлии Началовой

Бывший муж певицы Юлии Началовой, экс-футболист сборной России Евгений Алдонин и крестный отец их общей дочери Ролан Гусев - о ситуации с иском по поводу квартиры от хоккеиста Александра Фролова, который был гражданским супругом исполнительницы.

- Что я сказал бы Фролову? Прежде всего, поступить по-мужски, как порядочный, приличный мужчина. Думаю, что это самое главное. Принять для себя правильное решение, - сказал Алдонин в эфире программы "Привет, Андрей" на канале "Россия 1".

- Остался ребенок, Верочка. Нужно сделать, прежде всего, так, чтобы было хорошо ей. То, что она пережила, не передать словами. Хочется обойтись без грязи, без ток-шоу всяких, без судов. Чтобы все закончилось по-мужски, по-спортивному. Ради ребенка.

Фролов ранее заявил, что никогда не подавал в суд в отношении Началовой. Он утверждает, что иск, напротив, был подан в отношении него. Также он отметил, что готов встретиться с Алдониным.

Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года. Ей было 38 лет.