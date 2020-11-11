Хавьер Рибалта предположил, почему российские футболисты редко уезжают в Европу

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта во время выступления на конференции Академии РФС «Селекция в современном футболе» ответил на вопрос о том, почему российские футболисты редко переходят в европейские клубы.

— В России есть сильные игроки, которые могли бы играть в Европе, — отметил Рибалта. — Но им зачастую трудно принять решение о переходе в европейские клубы. Наверное, им здесь комфортно, и они не хотят покидать зону комфорта. Все люди разные, все принимают собственные решения. Нельзя навязывать человеку свое мнение и указывать, что ему делать.

Пример Алексея Миранчука показывает, что можно уехать из России и играть на высоком уровне в сильном европейском клубе.

Возможно, со временем ситуация изменится. Раньше, например, много сильных игроков из России играли в Испании или Италии. У вас есть мощные футболисты, но почему-то они не хотят уезжать. (Олег Кошелев)