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Губерниев призвал «Матч ТВ» разорвать отношения с Широковым. Экс-футболист избил судью матча любителей

10 августа 2020, 21:33
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию об избиении арбитра Никиты Данченкова экс-капитаном сборной России Романом Широковым во время матча любительских команд.

«Считаю, что канал «Матч ТВ» обязан приостановить сотрудничество с футбольным экспертом Романом Широковым! Арбитру скорейшего выздоровления!» — написал в Telegram-канале Губерниев.

Ранее стало известно, что 39-летний Широков во время матча любительских команд ударил Данченкова. Футболист атаковал рефери на поле, после чего тот упал на газон. Арбитру потребовалась медицинская помощь.

Роман Широков избил судью на поле. Арбитр рассказал о своем состоянии

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