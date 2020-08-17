Губерниев отреагировал на смерть 17-летнего футболиста в Москве

Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев высказал свое мнение о смерти 17-летнего футболиста Михаила Колосова в Москве.

«У нас врачебный контроль в юношеском футболе есть?» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что 15 августа Колосов потерял сознание во время товарищеского матча в Рублево. Спортсмена доставили в больницу, но спасти его жизнь не удалось.

«5 часов назад этот парень играл против меня». Участник матча — о смерти 17-летнего футболиста //

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РФС выступил с заявлением о смерти 17-летнего футболиста в Москве