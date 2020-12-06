Губернатор Ростовской области выразил соболезнования по поводу смерти Понедельника

Губернатор Ростовской области Василий Голубев выразил соболезнования в связи со смертью Виктора Понедельника. Прославленный футболист ушел из жизни в субботу, 5 декабря, в возрасте 83 лет.

«Ушел из жизни легендарный человек, наш знаменитый земляк Виктор Владимирович Понедельник. Автор чемпионского гола Евро-1960, он был по-настоящему любим всеми поклонниками футбола. Сейчас бы его назвали звездой, но он запомнился мне как скромный человек, всю жизнь посвятивший любимому делу — спорту, не изменив ему, даже оставив карьеру игрока и тренера.

Горько, что Виктора Владимировича с нами уже нет, но он навсегда останется в нашей памяти и сердце", — написал у себя в Instagram Голубев.

В составе сборной СССР Понедельник стал победителем первого в истории чемпионата Европы в 1960 году, забив решающий гол в финальном матче против Югославии (2:1). Четыре года спустя он также завоевал серебро Евро-1964, а в 1962 году принял участие в чемпионате мира.

Понедельник был последним живым чемпионом Европы по футболу-1960, после его смерти в живых не осталось ни одного участника советского триумфа.