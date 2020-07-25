Глава Пермского края планирует возродить «Амкар»

Глава Пермского края Дмитрий Махонин заявил о намерении возродить «Амкар». Накануне Пермский край, наряду с еще пятью регионами РФ, подписал с РФС и Минспорта соглашение о развитии футбола.

— Соглашение с РФС позволит нам продолжить развитие детсткого спорта, — цитирует официальный сайт правительства Пермского края Махонина. — Для этого будет создана академия футбола. Помимо этого каждому мальчику и юноше нужен кумир. В Перми кумирами были футболисты клуба «Амкар». Относительно недавно бренд «Амкара» был передан Пермскому краю. На первом этапе им сможет пользоваться Академия игровых видов спорта, а в дальнейшем мы планируем создать команду первой лиги. Думаю, что за два года это сделать реально. При этом «Звезда» продолжит существование, Пермский край будут представлять два клуба и, возможно, в разных лигах. При этом оба клуба будут получать краевую поддержку.

В заголовок новости была вынесена еще одна цитата Махонина: «Амкар» — гордость Прикамья. Надо возрождать".

«Амкар» был основан в Перми в декабре 1994 года. В 2004 году клуб пробился в премьер-лигу, где выступал до конца сезона-2017/18. Лучшим результатом пермяков стало четвертое место и финал Кубка России в 2008 году.

После окончания сезона-2017/18 клуб был признан банкротом. В том же году была возрождена пермская «Звезда», ликвидированная в 1997 году. В сезоне-2019/20 команда стала седьмой в группе «Урал-Приволжье» ПФЛ.