Джикия — о команде в медиалиге: «Иногда совмещаем приятное с полезным»

Футболист сборной России Георгий Джикия рассказал, как проходит работа по созданию команды в футбольной медиалиге.

— Как прошла жеребьевка МКС? Понятно, что «Спартак» у нас основная работа. Мы сейчас здесь. Но иногда совмещаем приятное с полезным. Возвращаемся в Москву и продолжаем работать.

Можно ли будет меня увидеть на трибунах? Если будет свободное время, почему нет.

— Fan ID оформил себе?

— Честно, долго не давали, но какой-то код прислали. Не знаю, какой следующий этап.

(Станислав Жатиков)