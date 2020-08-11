Генпродюсер «Матч ТВ» Канделаки прокомментировала нападение Широкова на судью во время матча
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала инцидент с Романом Широковым. Экс-капитан сборной России побил судью во время любительского турнира.
«Сегодня меня не единожды попросили прокомментировать поступок Романа Широкова, напавшего на судью во время товарищеского матча, — написала Канделаки в Telegram-канале. — Я в принципе не приемлю насилие и считаю, что спортсмены должны держать себя в руках во всех случаях без исключения. Достаточно уже было эпизодов, когда такие поступки приводили к тяжелым последствиям.
Надеюсь, что Роман возместит причиненный судье ущерб и сделает единственно возможный вывод из этой истории. Ну а отстранение от эфиров «Матч ТВ» — неизбежное последствие такого проступка».
Во время матча любительских команд Широков ударил судью Никиту Данченкова. Футболист атаковал рефери на поле, после чего тот упал на газон. Арбитру потребовалась медицинская помощь. Данченков ранее заявил «СЭ», что здоровье у него в порядке, а сам инцидент он прокомментирует позже.
Позднее Широков извинился за свой поступок.