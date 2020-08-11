Генпродюсер «Матч ТВ» Канделаки прокомментировала нападение Широкова на судью во время матча

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала инцидент с Романом Широковым. Экс-капитан сборной России побил судью во время любительского турнира.

«Сегодня меня не единожды попросили прокомментировать поступок Романа Широкова, напавшего на судью во время товарищеского матча, — написала Канделаки в Telegram-канале. — Я в принципе не приемлю насилие и считаю, что спортсмены должны держать себя в руках во всех случаях без исключения. Достаточно уже было эпизодов, когда такие поступки приводили к тяжелым последствиям.

Надеюсь, что Роман возместит причиненный судье ущерб и сделает единственно возможный вывод из этой истории. Ну а отстранение от эфиров «Матч ТВ» — неизбежное последствие такого проступка» .

Во время матча любительских команд Широков ударил судью Никиту Данченкова. Футболист атаковал рефери на поле, после чего тот упал на газон. Арбитру потребовалась медицинская помощь. Данченков ранее заявил «СЭ», что здоровье у него в порядке, а сам инцидент он прокомментирует позже.

Позднее Широков извинился за свой поступок.