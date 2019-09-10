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Гендиректор «Зенита» стал членом исполкома Ассоциации европейских клубов

14:47
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Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев вошел в новый составе исполкома Ассоциации европейских футбольных клубов (ECA), сообщается в официальном Twitter организации.

Председателем исполкома ECA избран президент итальянского «Ювентуса» Андреа Аньелли, его заместителями будут Эдвин ван дер Сар («Аякс», Нидерланды), Педро Лопес Хименес («Реал», Испания), Дариуш Миодуски («Легия», Польша) и Аки Риихилахти (ХИК, Финляндия). В этом составе исполком будет функционировать до 2023 года.
Ранее Россию там представлял генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

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