Гендиректор «Зенита» стал членом исполкома Ассоциации европейских клубов

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев вошел в новый составе исполкома Ассоциации европейских футбольных клубов (ECA), сообщается в официальном Twitter организации.

Председателем исполкома ECA избран президент итальянского «Ювентуса» Андреа Аньелли, его заместителями будут Эдвин ван дер Сар («Аякс», Нидерланды), Педро Лопес Хименес («Реал», Испания), Дариуш Миодуски («Легия», Польша) и Аки Риихилахти (ХИК, Финляндия). В этом составе исполком будет функционировать до 2023 года.

Ранее Россию там представлял генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.