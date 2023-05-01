Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
«У своих ворот»

Сегодня, 12:41

Газзаев рассказал о значимости ретроматча между «Спартаком» и «Динамо»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Тренер сталинградского «Динамо» Валерий Газзаев оценил проведение ретроматча между «Спартаком» и бело-голубыми в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

— Это матч в память тех футболистов , которые в 1943 году после величайшей Сталинградской битвы играли матч в разрушенном городе. Пришло около 10 тысяч зрителей. Для нас сегодня большая часть в память о тех футболистах провести этот матч, ну и в честь победы. Эта победа стала переломной в истории Великой Отечественной войны.

— Двумя составами сегодня посетили мемориальный комплекс Мамаев курган, ваши впечатления от нахождения здесь?

— Это величие победы в Великой Отечественной войне.

Игроки «Спартака» и «Динамо» в преддверии матча посетили мемориальный парк «Героям Сталинградской битвы».

1
0
«У своих ворот»: новости и материалы о российском футболе, турнирные таблицы, расписание и результаты матчей РПЛ и других лиг
Читайте также
Медведев победил друга по компьютерным играм. Даниил был в шаге от поражения
Новый трюк Дзюбы: теперь — гол ударом скорпиона! «Локо» не заметил «Химки»
В метро Москвы задержали миллиардера Коротаева
Эрдоган объявил название национального боевого самолета
Водитель иномарки сбил двух детей на востоке Москвы
Бывший магазин Zara под названием Maag открылся в Москве 26 апреля
Популярное видео
Вячеслав Колосков: "Безальтернативные выборы - общепринятая практика, ничего страшного"
Федун, Колобков, Прядкин. Первые секунды после избрания. Кто поздравил Дюкова?
Юный игрок "Чертанова" - о голе рабоной: "Ни на кого не равнялся. Давно хотел так забить"
Борзаковский круче Болта
Решение Мутко. Реакция Сергея Анохина
Решение Мутко. Реакция Игоря Ефремова
Решение Мутко. Реакция Рохуса Шоха
Александр Львов. "От "Спартака" до сборной"
Кто заказал шампанское Кокорину и Мамаеву?
Широков стал любителем
Стадиону "Динамо" присвоено имя Льва Яшина
Сергей Прядкин - после исполкома РФС
Керимов покидает конференцию РФС
Автопарк членов исполкома РФС
Леонид Слуцкий - почетный гость детского турнира
Толстых отправлен в отставку
Губерниев vs Малафеев: мнения сторон
Возглавил футбол
Евсеев прощается с футболом
Золотая мантия 2011, обзоры
Руководители РФС и ветераны футбола возложили венки к обелиску Победы
2-й этап Кубка равных возможностей "Мы вместе!"
Открытие мемориальной доски Игорю Нетто
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мелешин-старший — о ретроматче в Волгограде: «Настрой боевой. Все будет по-настоящему»

Дасаев — о ретро-матче: «Каждый раз, когда приезжаешь, все трепещет»
Новости
RSS RSS
Все новости