Газзаев принял участие в открытии футбольной академии братьев Гатаговых

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший тренер сборной России Валерий Газзаев принял участие в церемонии открытия академии бывшего игрока «Локомотива» Алана Гатагова и его брата Сослана Гатагова.

На открытие также приехали полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, голкипер «Спартака» Артем Ребров, бывший вратарь сборной России Владимир Габулов, а также звезды российской эстрады. Академия базируется на стадионе «Луч» в Тушине. В зависимости от времени года тренировки будут проходить как в манеже, так и на открытом воздухе. Часть прибыли академия будет направлять на строительство спортивной инфраструктуры в Москве и Московской области, многодетным семьям будут предоставлены льготы.

— Не все молодые игроки станут звездами мирового футбола, но все они станут здоровыми, сильными людьми, которые принесут пользу своему народу и своему Отечеству, — приводит ТАСС слова Газзаева.

С 2009 по 2011 год Алан Гатагов выступал за «Локомотив», в академии которого он тренировался вместе с братом. После он выступал за московское «Динамо», «Томь» и «Анжи», играл в чемпионатах Казахстана и Эстонии. С февраля 2017 года находится без клуба.