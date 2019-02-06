Газзаев поднял перед Минспорта вопрос о распределении средств федерального бюджета

Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев поднял следующий вопрос перед Минспорта: "Почему три республики СКФО не получили финансирование на модернизацию футбольных полей искусственного назначения?".

– На заседании комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Минспорта представил информацию по федеральному проекту "Спорт – норма жизни", – приводит слова Газзаева его пресс-служба. – Стало известно, что при распределении средств федерального бюджета, планируемых в 2019-2021 гг. к выделению бюджетам субъектов РФ на реализацию этого проекта, из всех республик Северо-Кавказского федерального округа трех – недофинансирование. На модернизацию футбольных полей искусственного назначения Карачаево-Черкессии, Дагестану и Северной Осетии средства не направлены.

Прекрасно, что остальные республики СКФО получили на эти цели по 40 миллионов рублей. Но почему Карачаево-Черкессия, Дагестан и Северная Осетия остались без этих средств – нужно выяснить. Это решение Минспорта, или не поступило заявки от правительств этих республик? Рассчитываю получить разъяснение ситуации в ближайшее время от Минспорта.