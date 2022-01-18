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Сегодня, 14:46

Футбольного тренера арестовали по подозрению в совращении юных спортсменок

Иван Шитик
Корреспондент

Тренер женской футбольной команды арестован в Костроме по подозрению в сексуальных преступлениях в отношении минимум двух девочек.

Выяснилось, что судебное заседание по вопросу о выборе меры пресечения подозреваемому было закрытым — поэтому и о том, что подозреваемый тренер «Пантер» Василий Крылов на заседании свою вину категорически отрицал, информация в СМИ попала не сразу, информирует «МК в Костроме».

Кроме того оказалось, что ВК-странички юных футболисток из клуба «Пантеры» пестрят лайками и сердечками под фотографиями Василия Крылова, сделанными во время тренировок. И никакого иного компромата, кроме заявлений трех девушек о том, что свыше года назад у них были интимные отношения с тренером, на Василия Крылова нет.

Источник: https://kostroma.mk.ru/social/2022/01/18/kostromskie-skandaly-otricanie-viny-zakrytyy-sud-i-somneniya-v-dele-pantery.html
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