Футбольного тренера арестовали по подозрению в совращении юных спортсменок

Тренер женской футбольной команды арестован в Костроме по подозрению в сексуальных преступлениях в отношении минимум двух девочек.

Выяснилось, что судебное заседание по вопросу о выборе меры пресечения подозреваемому было закрытым — поэтому и о том, что подозреваемый тренер «Пантер» Василий Крылов на заседании свою вину категорически отрицал, информация в СМИ попала не сразу, информирует «МК в Костроме».

Кроме того оказалось, что ВК-странички юных футболисток из клуба «Пантеры» пестрят лайками и сердечками под фотографиями Василия Крылова, сделанными во время тренировок. И никакого иного компромата, кроме заявлений трех девушек о том, что свыше года назад у них были интимные отношения с тренером, на Василия Крылова нет.