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Федун оценил ситуацию со стоимостью российской нефти

23:37
Леонид Федун. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Леонид Федун. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Владелец «Спартака» и вице-президент «Лукойла» по стратегическому развитию Леонид Федун прокомментировал ситуацию со стоимостью российской нефти Urals.

— Фьючерсы только относительно привязаны к цене на нефть. Условно говоря, на один реальный литр, баррель или тонну нефти — производится фьючерсов, производных бумаг — в сто раз больше. Такая вот пирамида.

И инвесторы этого испугались и начали продавать фьючерсы. И, кроме того, тут смешно то, что сегодня торгуют не люди, сегодня торгуют роботы. И роботы — это алгоритмы, тут же уперлись в эту систему, тут же начали продавать и загнали ее до отрицательных значений.

Для российской нефти — это не так все печально. Хотя достаточно тоже больно, поскольку соглашение ОПЕК+ начнет действовать только в мае. И, к сожалению, только к середине мая мы можем надеяться на то, что начнет рынок разгружаться, но опять-таки благодаря соглашению с ОПЕК мы можем пройти по самому краю. Без этого соглашения, конечно, мы бы залились нефтью и вынуждены были останавливать скважины в аварийном режиме, — сказал Федун в эфире программы «Время» на Первом канале.

Дополнительная информация:

https://youtu.be/4AjpK10ZfWc

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