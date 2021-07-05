Евгений Ловчев рассказал, что привился, но заболел коронавирусом

Лучший футболист СССР 1972 года, легендарный спартаковец Евгений Ловчев подхватил коронавирус.

— Да, так и есть, — грустно подтвердил Ловчев. — Заболел. Мы с женой привились «ЭпиВакКороной», поэтому переносим полегче. Было жарко, в машине включили кондиционер. Начало побаливать горлышко. Думал — простуда! А тут позвали к Малахову на новую передачу про жену Аршавина. У которой нос провалился. Должен был ехать — все равно в Останкино будут брать мазок. Сыграл на опережение, пошел в лабораторию. Пишут — ковид!

— Ужасно.

— Руководство страны заявило же — 10 процентов привитых все равно заболеют. Но перенесут легко. Дня четыре проходит, делаем с женой КТ. Она кашляет, но поражение легких — ноль. А у меня 16 процентов. Это немного.

— Как сказать. У меня было 30 — чуть богу душу не отдал.

— Мы-то не умираем. Температуры нет — разок проскочило 37,4. Никаких обострений. Володя Соловьев дал телефон доктора Мясникова, но до того не дозвониться. Набираю Мише Полицеймако, он же передачу о здоровье ведет. Наш болельщик, спартаковский. Дал мне человека из «красной зоны», постоянно там. Все знает. Контролирует мое состояние.