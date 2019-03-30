Евгений Алдонин: "Решение вопроса по квартире Началовой во многом зависит от Фролова"

Бывший муж певицы Юлии Началовой, экс-футболист Евгений Алдонин прокомментировал спор по поводу квартиры исполнительницы. Ранее сообщалось, что на деньги за квартиру претендует хоккеист Александр Фролов, бывший гражданский супруг Началовой.

- Я собираю информацию, чтобы разобраться, как все получилось. Я не знаю нюансов, - сказал Алдонин в эфире программы "Привет, Андрей" на телеканале "Россия 1". – То, что я знаю - есть документ, который дает ему право на полквартиры. Сейчас я пытаюсь выстроить диалог с Фроловым. Пока он сделал заявление, что ни к кому претензий не имеет, но это не до конца так. Вопрос по квартире остается открытым. Он мне не дал ответа. Я с ним связывался, писал сообщения. Он говорил, что хочет мне помочь. Мне кажется, что дело здесь не в помощи, а в принятии мужского решения, исходя из порядочности. Он спортсмен, успешный и самодостаточный человек. От него многое зависит в решении этой ситуации.

Фролов ранее заявил, что никогда не подавал в суд в отношении Началовой. Он утверждает, что иск, напротив, был подан в отношении него. Также он отметил, что готов встретиться с Алдониным. Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года. Ей было 38 лет.