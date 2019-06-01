Евгений Алдонин рассказал о жизни дочери после смерти Началовой

Экс-полузащитник ЦСКА и бывший муж российской певицы Юлии Началовой, которая скончалась весной, Евгений Алдонин рассказал о жизни дочери после трагедии, сообщает "Московский комсомолец".

Началова умерла 16 марта 2019 года в 38 лет. Причиной смерти стала остановка сердца после заражения крови. Юлия Началова и Евгений Алдонин состояли в браке с 2006 по 2011 год. Пара воспитывала дочь Веру, которая появилась на свет 1 декабря 2006 года.

– Честно говоря, делиться подробностями о состоянии Веры пока что мне не очень хочется. Все-таки случившееся действительно очень тяжело и непросто. Но она справляется. Я забрал ее в свою новую семью, она постепенно приходит в себя. Вот хорошо закончила школу, поедем с ней отдыхать в Турцию на месяц всей семьей, а потом она поедет со школой в Хорватию, будет участвовать там в постановке мюзикла. Так что лето у Веры будет насыщенным и веселым, – приводит слова Алдонина "Московский комсомолец".

Евгений Алдонин – о смерти Юлии Началовой: "Очень тяжело было подобрать слова для дочери"