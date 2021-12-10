«Это ты мне говоришь?» Известный советский журналист рассказал историю про Ловчева и Газзаева
Известный советский журналист Сергей Шмитько в интервью «СЭ» вспомнил историю про Евгения Ловчева и Валерия Газзаева.
— Газзаев сколько курил — а как бегал.
— У меня история есть!
— Значит, я по адресу.
— Ловчев уже закончил — а Газзаев еще играл. Сидим с Женей в автомобиле, ждем Валерку после матча. Тот наконец появляется, садится. Сразу закрывает все окна — и закуривает.
— Зачем закрывает?
— Для футболиста самое страшное — простудиться. Мы все в дыму, кашляем от этого «Мальборо». Ловчев побагровел. Вдруг сзади, откуда-то из дыма голос Газзаева: «Знал бы ты, Джексон, как тяжело играть в футбол!» Тот только прокашлялся от дыма — и вдруг слышит такое соображение. Оборачивается, выпучив глаза: «Это ты мне говоришь?!» — и снова начинает кашлять...
— Вообще-то Ловчев с юмором дружит.
— Это да! Едем с похорон Крутикова — везет до метро меня и Анатолия Коршунова. Говорю ему: «Ты везде. Куда ни глянешь — Ловчев и Ловчев. Деваться некуда!» А он задумался — и про самого себя говорит: «Деловой...» Помолчал — и добавил: «Старый м***звон».
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