Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев прокомментировал инициативу дать имя Никиты Симоняна стадиону в Армавире.

Ранее клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Армавир» направил письмо в администрацию города и в Армавирскую городскую думу с просьбой дать стадиону «Юность» имя экс-игрока сборной СССР Никиты Симоняна. При закладке капсулы времени владелец «Армавира» Джеван Челоянц выступил с инициативой переименовать стадион «Юность» в «Стадион имени Симоняна».

«Прекрасная инициатива, которую можно только поддержать. Никита Павлович Симонян — легендарный личность, великий спортсмен, прекрасный человек, беззаветно посветивший свою жизнь футболу и продолжающий это делать.

Симонян — человек, стоящий в одном ряду с такими глыбами футбола как Лев Яшин, Эдуард Стрельцов. Очень здорово, что стадион будет назван его именем. Это станет ещё одним признанием его заслуг.

Но при этом нужно обратить внимание, что у региональных властей появится особая зона ответственности — бережное и внимательное отношение к спортивному объекту, которое будет носить имя легенды футбола.

Вообще, я считаю, что должно стать хорошей традицией — давать небольшим стадионам имена наших выдающихся спортсменов. Причем это должно касаться не только футбольных, но и хоккейных арен, волейбольных, баскетбольных площадок. Нужно знать историю своего спорта и гордится достижениями. Таким образом, мы будем поддерживать развитие нашего спорта и спортивной инфраструктуры в регионах", — заявил Валерий Газзаев.