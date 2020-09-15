«Это не может закончиться хорошо ни для одного из них». Бывший агент Широкова об инциденте с судьей

Бывший агент экс-полузащитника сборной России Романа Широкова Арсен Минасов поделился мнением по поводу возбуждения против Широкова уголовного дела.

— Я не знаю юриспруденцию настолько, чтобы ответить вам, чем это закончится, — сказал Минасов. — С человеческой точки зрения это не может закончиться хорошо ни для одного из них. Они оба, наверняка, сожалеют, что так случилось. Вообще, любой конфликт — это плохо. Повторюсь, мне сложно тут сказать что-то конкретно. Я просто рассуждаю, — сказал Минасов. (Антон Шабанов)

На Широкова завели уголовное дело. Дойдет ли до статьи «Покушение на убийство»?