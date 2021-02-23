Экс-игроку и тренеру «Мордовии» Мухаметшину грозит шесть лет тюрьмы

Бывший игрок и тренер «Мордовии» Руслан Мухаметшин предстанет перед судом, сообщают «Известия Мордовии» 23 февраля. Ему грозит шестилетний тюремный срок.

Экс-футболиста обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр. Сеть нелегальных казино работала не только в Саранске, но и в одном из районов республики.

Следствие считает, что в ноябре 2017 года Мухаметшин вместе со своими знакомыми 30-летним Денисом Романовым, 34-летним Сергеем Рожковым и 31-летним Антоном Кузенковым создали организованную группу для открытия подпольных игорных автоматов. Для этого, по версии следствия, они арендовали нежилые помещения, закупили игровое и компьютерное оборудование, подключили к интернету и стали приглашать игроманов. Ставки в таких казино делались с помощью облачного майнинга криптовалюты. Для конспирации входы в игровые клубы маскировались под законные конторы по приему ставок на спортивные события.

Если обвинение подтвердится, 39-летний Мухаметшин может отправиться в колонию на срок до шести лет. Также его и его предполагаемых подельников могут оштрафовать на миллион рублей. Руслан Мухаметшин также известен по выступлениям за «Рубин», тульский «Арсенал», «СОЮЗ-Газпром» и казахстанский «Тараз».