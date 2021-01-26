Экс-игроки «Крыльев» рассказали, как бывший спортивный директор приказал им сдать матч

Бывшие футболисты самарских «Крыльев Советов» Карен Дохоян и Виталий Булыга, к которым присоединился Денис Ковба, в ответе на скандальное интервью экс-спортивного директора клуба Авалу Шамханова утверждают, что игру 2006 года во Владивостоке приказывал сдать сам Шамханов, а потом свалил это на игроков, которые отказались выполнять его приказ.

— Прилетели во Владивосток в четыре или пять утра в день игры, — рассказывает Карен Дохоян в интервью «СЭ». — В 11 или 12 просыпаемся, и Авалу меня зовет. На тот выезд не полетел Гусин, я, обычно вице-капитан, в том матче был капитаном. Поэтому сначала он решил поговорить именно со мной.

«Карен, клуб решил, что в этом матче все будет так и так». Что конкретно он сказал о его итоге, говорить не буду, но всем понятно, что я хочу сказать. Спрашиваю: «А почему вы мне это говорите?» — «Потому что ты — капитан команды. Собери ребят. Скажи, что клуб так решил». И называет имена тех, кто в клубе давно — Ковбу, Булыгу. Я ему: «Вы за кого меня принимаете? Если клуб что-то решил, вы как руководитель зайдите в раздевалку и прямо скажите — ребята, мол, так и так. Чтобы всем было понятно, и никто не думал, что кто-то что-то делает у других за спиной».

Шамханов ответил: «А легионеры же не поймут». Я: «Это уже ваши проблемы. Приняли решение — значит, найдите способ до всех его довести, а не делать это через нас!» Далее я его спрашиваю, в курсе ли Гаджи Муслимович. «Да, я ему сказал». Тут же захожу в номер к Гаджиеву. Он подтверждает, что слышал от Авалу то же самое, и говорит: «Мы столько сюда летели, чтобы играть, а мне говорят вот это. Ребята, вы принимайте решение — и я в любом случае с вами». Понятно, что мы решили. Конечно, играть!

И это Шамханову не понравилось. В интервью он говорит: «Дохоян с Ковбой нырнули в массажный кабинет». Так мы, как он выражается, «нырнули» туда вместе с самим Авалу! Это было перед выходом на разминку. Еще там были Булыга и поляк, защитник (Кшиштоф Лагиевка).

Там говорю Шамханову: «Если вы зайдете в раздевалку и как руководитель скажете всем все в открытую — могу это понять. Но все равно ни я, ни ребята это не принимаем». Тут он повысил голос: «Вы не можете это сделать, потому что у вас есть контракт, и я приказываю». Он нам приказывает! Мы сказали — нет. А заходить в раздевалку и говорить это всем он, видимо, струсил.

Видимо, за время разминки он кому-то позвонил. Стоит прямо в коридоре: «Ну, что вы решили?» — «Нет, мы будем играть». Этот разговор видели все — и наши ребята, и даже игроки «Луча», у которого раздевалка рядом, и они тоже возвращались с разминки. Он уже просто кричит: «Я приказываю, вы должны это сделать!» Помню свою фразу, я даже на «ты» перешел: «Ты мне не приказчик!»

Он в интервью говорит, что «кипиш устроил». Только время путает — не после игры, а до. И причину. Видимо, за 14 лет Авалу забыл, что «серьезные проблемы» он нам обещал, если мы его ослушаемся. А кипиш заключался в том, что он схватил меня за майку. Я его — в ответ. Слава богу, до драки не дошло, ребята с Гаджи Муслимовичем нас сразу разняли.

Могу заверить, что мы бились до последнего. Да, результат оказался не в пользу «Крыльев», но тут сказалось психологическое состояние ребят после всей этой ситуации. Я к тому времени был уже опытным игроком, прочитал ситуацию наперед и сказал ему: «И не дай бог, чтобы ты когда-то перевернул эту ситуацию!» Потому что было понятно: если он требовал от нас того, что требовал, и мы в итоге проиграли, завтра он все вывернет наизнанку и свалит на ребят.

А насчет «вывоза в лес» он говорит, что контекст был такой: кто игру сдаст — того отвезу в лес. А тогда он сказал все наоборот: «Не будете делать то, что вам говорят, не будете слушать указания руководства — я вас в лес отвезу». Я сразу ему ответил: «Давай доедем до Самары, и я в твоем распоряжении. Никаких проблем». Мы приехали в Самару, и я искал его на базе. Его там не было. Хорошо помню, что после этой игры Гаджи Муслимович не разрешал ему входить в нашу раздевалку".

(Игорь Рабинер)