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«У своих ворот»

Сегодня, 12:41

Мостовой — о возможной работе тренера в академии «Арсенала»: «Есть спрос — отлично! Так и должно быть!»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о предложении на должность тренера академии «Арсенала» из Севастополя.

«Со мной пока не связывались. Ничего не знаю о таком предложении. На меня есть спрос — это отлично! Так и должно быть! Поступит предложение — рассмотрим и подумаем», — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее об этом сообщил инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Источник: https://t.me/karpinside/28004
Александр Мостовой
Футбол
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