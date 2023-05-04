Мостовой — о возможной работе тренера в академии «Арсенала»: «Есть спрос — отлично! Так и должно быть!»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о предложении на должность тренера академии «Арсенала» из Севастополя.

«Со мной пока не связывались. Ничего не знаю о таком предложении. На меня есть спрос — это отлично! Так и должно быть! Поступит предложение — рассмотрим и подумаем», — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее об этом сообщил инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.