Экс-форвард «Крыльев Советов» Савин хочет создать профессиональный клуб
19:28
Бывший футболист, а ныне автор популярного YouTube-канала «КраСава» Евгений Савин сообщил в Instagram, что в 2021 году планирует создать профессиональный футбольный клуб, который будет выступать в ПФЛ. Клуб будет называться «Красава».
Савин завершил карьеру футболиста в 2015 году. Экс-форвард также выступал за «Амкар», «Томь», «Анжи», «Арсенал», «Урал» и другие команды.
Его канал в Youtube насчитывает более одного миллиона подписчиков.
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