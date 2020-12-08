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Экс-форвард «Крыльев Советов» Савин хочет создать профессиональный клуб

19:28
Евгений Савин. Фото Instagram
Евгений Савин. Фото Instagram
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Бывший футболист, а ныне автор популярного YouTube-канала «КраСава» Евгений Савин сообщил в Instagram, что в 2021 году планирует создать профессиональный футбольный клуб, который будет выступать в ПФЛ. Клуб будет называться «Красава».

Савин завершил карьеру футболиста в 2015 году. Экс-форвард также выступал за «Амкар», «Томь», «Анжи», «Арсенал», «Урал» и другие команды.

Его канал в Youtube насчитывает более одного миллиона подписчиков.

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