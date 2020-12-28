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Дюков надеется на полноценное возвращение болельщиков на стадионы в 2021 году

18:47
Александр Дюков. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Дюков. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент РФС Александр Дюков выразил надежду, что болельщики в 2021 году полнценно вернутся на стадионы. Из-за пандемии коронавируса матчи проводились с ограниченным числом зрителей.

— Подводя итоги года, необходимо отметить, что, несмотря на все трудности, вызванные пандемией COVID-19, нам удалось возобновить чемпионат РПЛ и по спортивному принципу определить его победителя, — цитирует ТАСС Дюкова. — Россия была одной из первых стран мира, которая вернула футбол болельщикам.

Дюков отметил, что РФС и РПЛ проделали большую работу, разработали необходимый санитарный регламент и убедили болельщиков и представителей клубов в необходимости данных мер.

Дюков также поблагодарил заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко, который оказал помощь в возобновлении сезона.

— Надеюсь, что в следующем году, в том числе благодаря вакцинации, ситуация с вирусом улучшится и это позволит вернуть всех болельщиков на трибуны, — резюмировал Дюков.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10370093

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