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Новости   //    Футбол   //    «У своих ворот»

Дворовый матч закончился дракой дворников на лопатах и ломах

14:14

Около десяти дворников с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы. Инцидент произошел вечером 24 ноября на улице Ефремова.

Как стало известно РЕН ТВ, незадолго до конфликта противоборствующие стороны играли в футбол. Во время импровизированного матча один из дворников грубо нарушил правила. Команды решили встретиться позже и «обсудить» этот момент. В результате выяснение отношений переросло в бойню на лопатах и ломах.

Сообщается, что пострадавших нет. Задержаны более десяти участников конфликта, остальные успели разбежаться.

Дополнительная информация

https://ren.tv

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