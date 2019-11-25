Дворовый матч закончился дракой дворников на лопатах и ломах
14:14
Около десяти дворников с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы. Инцидент произошел вечером 24 ноября на улице Ефремова.
Как стало известно РЕН ТВ, незадолго до конфликта противоборствующие стороны играли в футбол. Во время импровизированного матча один из дворников грубо нарушил правила. Команды решили встретиться позже и «обсудить» этот момент. В результате выяснение отношений переросло в бойню на лопатах и ломах.
Сообщается, что пострадавших нет. Задержаны более десяти участников конфликта, остальные успели разбежаться.
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