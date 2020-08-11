Довыборы в исполком РФС пройдут 2 октября

РФС на официальном сайте сообщил о проведении довыборов в исполком организации 2 октября. 24 июля на заседании исполкома было принято решение о проведении очередной конференции РФС.

Проект повестки, помимо довыборов, включает в себя слеедующие вопросы:

— процедурные вопросы организации заседания Конференции РФС;

— об одобрении отчета Исполкома РФС за 2019 год;

— об одобрении отчета Контрольно-ревизионной комиссии РФС за 2019 год;

— об утверждении независимой аудиторской организации или индивидуального аудитора РФС на 2020-2021 год;

— о довыборах в Исполком РФС;

— об утверждении новой редакции Избирательного регламента РФС.

Кандидаты должны подать документы до 23 августа, не позднее 26 августа избирком рассмотрит кадидатуры, не позднее 2 сентября опубликует кандидатуры на сайте РФС и отправит в ФИФА.