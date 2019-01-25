Долги с того света. Шутка от "Амкара"

Твиттер "Амкара" с юмором прокомментировал информацию о долгах клуба. Сегодня стало известно, что руководство Пермского края хочет взыскать с "Амкара" 543 миллиона рублей. Летом прошлого года "Амкар" был ликвидирован после 14 сезонов в премьер-лиге.

В качестве комментария Твиттер пермяков опубликовал мем с героями мультфильма "Трое в Простоквашино".